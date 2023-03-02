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34 минуты назад

Премьер Венгрии Орбан предложил создать "европейскую НАТО" без США

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Die Weltwoche, что страны ЕС должны предпринять усилия для укрепления собственной безопасности и создания собственного оборонительного альянса, «европейской НАТО» без участия США.

Орбан предложил создать "европейскую НАТО" без США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году», — сказал премьер.

По его словам, европейские страны теряют свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах», притом, что подход к украинскому конфликту определяется Вашингтоном.

Ранее Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может попытаться использовать свое влияние на расширение НАТО, чтобы добиться уступок от ЕС. Издание называет Венгрию «нарушителем спокойствия в Европе», отмечая, что в то время как члены НАТО больше обеспокоены позицией Турции по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, правительство Виктора Орбана также затягивает ратификацию заявки этих стран.

Армия,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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