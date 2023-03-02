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34 минуты назад

На Украине усомнились в возможности наступления России с севера

Lenta.ruиещё 1

В настоящий момент Россия не обладает возможностями для наступления на Украину с севера. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД республики Александр Щерба, передает украинский «24 канал».

На Украине усомнились в возможности наступления России с севера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат усомнился в возможности наступления России с севера и указал на то, что об отсутствии у Москвы достаточных сил для этого сообщала украинская разведка.

«Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится», — допустил он.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял об отсутствии ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией. При этом он отметил, что украинские военные продолжают работы по укреплению границы и приграничных районов.

Армия,Андрей Демченко,
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