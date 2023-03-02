Самолет А-50 ВКС РФ сопроводил борт Лукашенко при посадке в Белоруссии

Самолет А-50 воздушно-космических сил России сопроводил борт белорусского президента Александра Лукашенко при посадке на территории Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

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"Первый вернулся домой! А самолет - тот самый, по версии экстремистов уничтоженный и взорванный А-50 - успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке!" - сказано в сообщении.

1 марта телевидение Белоруссии показало видеозапись с исправным самолетом ДРЛО А-50 ВКС РФ. Соответствующие кадры также опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

На видеозаписи можно увидеть, что базирующийся на аэродроме Мачулищи под Минском самолет А-50 не имеет повреждений, о которых ранее писали СМИ.