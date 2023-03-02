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29 минут назад

Средства ПВО России сбили самолет Су-25 и 14 беспилотников ВСУ

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 и 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средства ПВО России сбили Су-25 и 14 беспилотников ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области, Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Казачьи Лагери и Збурьевка Херсонской области", - заявил он.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 393 самолета, 212 вертолетов, 3 295 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8 105 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 665 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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