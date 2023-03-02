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39 минут назад

Авиация ВКС России сбила в ДНР украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8

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Истребительная авиация ВКС России сбила в ДНР украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

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