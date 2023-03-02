В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту

Западные союзники должны предоставить Киеву больше оружия и улучшить его военный потенциал из-за возможности интенсивного военного конфликта, призвал старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш. Его слова приводит Euractiv.

«Главной целью (как Европейского союза , так и НАТО ) в ближайшие месяцы и годы должна быть подготовка к масштабному, длительному и чрезвычайно материалоемкому военному конфликту», — сказал он.

Отмечается, что в последние годы Европа мало инвестировала в оборону. В частности, это касается общего объема инвестиций и развития важнейших новых технологий. В таких условиях можно говорит об отсутствии общей обороны, заявил Франсиско Касальдуэро, руководитель проекта Программы оборонного развития в Генеральном директорате Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу.