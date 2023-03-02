СМИ: в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее о проникновении диверсантов в Брянскую область утром в четверг, 2 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Климовского района в село Любечане. Он заявлял, что украинцы обстреляли движущийся автомобиль. Один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Для ликвидации ДРГ Вооруженные силы РФ принимают все необходимые мероприятия, подчеркивал губернатор.