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14 минут назад

ТАСС: в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами

Никита Бородкин

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

СМИ: в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее о проникновении диверсантов в Брянскую область утром в четверг, 2 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Климовского района в село Любечане. Он заявлял, что украинцы обстреляли движущийся автомобиль. Один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Для ликвидации ДРГ Вооруженные силы РФ принимают все необходимые мероприятия, подчеркивал губернатор.

Богомаз: украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

Напомним, что в конце 2022 года украинские диверсанты также пытались проникнуть в Россию. Тогда сотрудники спецслужб ликвидировали группу из четырех человек на границе с Брянской областью.

Армия,Александр Богомаз,
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