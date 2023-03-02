СМИ: в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее о проникновении диверсантов в Брянскую область утром в четверг, 2 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Климовского района в село Любечане. Он заявлял, что украинцы обстреляли движущийся автомобиль. Один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Для ликвидации ДРГ Вооруженные силы РФ принимают все необходимые мероприятия, подчеркивал губернатор.
Напомним, что в конце 2022 года украинские диверсанты также пытались проникнуть в Россию. Тогда сотрудники спецслужб ликвидировали группу из четырех человек на границе с Брянской областью.