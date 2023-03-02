В Раде допустили отступление ВСУ из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано или поздно отступят из Артемовска (украинское название — Бахмут), так как удерживать город любой ценой бессмысленно. Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает украинское издание «НВ».
«Думаю, что Бахмут рано или поздно будет оставлен, потому что с военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла», — считает он.