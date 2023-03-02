Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»

Новейший ракетный фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ России во втором квартале 2023 года. Корабль проходит заводские ходовые испытания.
Окончательное решение о передаче фрегата примет командование ВМФ России, сообщает ТАСС. Первый этап заводских ходовых испытаний проходил в Финском заливе Балтийского моря. Этот выход в море продлился десять суток. Военные моряки и приемо-сдаточная команда протестировали маневренные характеристики фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем.
"Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" уже несут службу на Северном флоте. Корабли данного проекта вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс", в перспективе получат гиперзвуковые ракеты "Циркон".