Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»

Окончательное решение о передаче фрегата примет командование ВМФ России, сообщает ТАСС. Первый этап заводских ходовых испытаний проходил в Финском заливе Балтийского моря. Этот выход в море продлился десять суток. Военные моряки и приемо-сдаточная команда протестировали маневренные характеристики фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем.