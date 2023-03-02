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21 минуту назад

FT: в случае войны Германии хватит оружия на несколько дней

Газета.Ru

Запасов вооружения в Германии может хватить лишь на несколько дней в случае войны, а восполнение запасов вооружения обойдется Германии в €20 млрд. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление чиновников.

FT: в случае войны Германии хватит оружия на несколько дней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Запасы боеприпасов в ФРГ настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны», — отмечает издание.

В материале сообщается, что Германия в скором времени может достигнуть цели НАТО в по расходам на оборону в 2% от ВВП. Для достижения этой цели оборонный бюджет страны должен увеличиваться на €10 млрд в год, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис раскритиковал германское правительство за отсутствие компенсации помощи, направленной Украине.

«Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки», — резюмировал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер не способен защитить страну во время военного положения, так как в нем не хватает людей и материальной базы.

Армия,Борис Писториус,НАТО,
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