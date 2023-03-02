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32 минуты назад

Иран ответил на обвинения Украины в поставках России беспилотников

Никита Бородкин

Украина не предоставила доказательств использования Россией иранских беспилотников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Иран ответил на обвинения Украины в поставках РФ беспилотников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, иранские эксперты изучили представленные украинской стороной снимки и заключили, что фотографии «никоим образом не связаны с Ираном».

«Уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что (это произойдет — прим. ред.) через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло», — подчеркнул Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что Тегеран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта на Украине. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с начала российской специальной военной операции на Украине Иран настаивает на «политическом диалоге».

Напомним, что Россия неоднократно опровергала версию о поставках иранских беспилотников для Вооруженных сил РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия использует на Украине летательные аппараты отечественного производства.

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В начале ноября 2022 года Абдоллахиян заявлял, что Тегеран передавал Москве небольшое количество беспилотников, однако это произошло за несколько месяцев до начала спецоперации.

Армия,Дмитрий Песков,
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