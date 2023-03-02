Иран ответил на обвинения Украины в поставках РФ беспилотников

Украина не предоставила доказательств использования Россией иранских беспилотников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По словам министра, иранские эксперты изучили представленные украинской стороной снимки и заключили, что фотографии «никоим образом не связаны с Ираном».

«Уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что (это произойдет — прим. ред.) через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло», — подчеркнул Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что Тегеран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта на Украине. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с начала российской специальной военной операции на Украине Иран настаивает на «политическом диалоге».

Напомним, что Россия неоднократно опровергала версию о поставках иранских беспилотников для Вооруженных сил РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия использует на Украине летательные аппараты отечественного производства.