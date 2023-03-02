Спецоперация на Украине 2 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 марта 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Горловке заявили об обстреле центра города

Видео дня

Вооруженные силы Украины обстреливают центр Горловки. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он уточнил, что обстрелу подвергся центр Горловки. Снаряды падают в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».

«Жителям центра города — покинуть улицы, находиться вблизи укрытий», — написал Приходько.

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины с начала суток 30 раз обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 178 боеприпасов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ведомство уточняет, что украинская сторона 13 раз обстреливала населенные пункты на донецком направлении, используя артиллерию 155 миллиметров и реактивные системы залпового огня (РСЗО). В сторону Горловки произвели 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, в сторону Ясиноватой — два обстрела из РСЗО, в сторону Волновахского района — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Всего украинские военные выпустили 178 снарядов.

Под обстрел попали Владимировка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватский район, Александровка, Макеевка, Донецк.

Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники ведут наступательные действия на одном из участков фронта в ЛНР. Парашютно-десантной роте удалось ликвидировать группу противника численностью до 10 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова командира бронегруппы.

«Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении», — рассказал командир с позывным «Двенадцатый». Он пояснил, что им удалось заметить группу украинских военных с помощью тепловизора. После они получили команду ликвидировать их и открыли огонь.