Китай призвал США прекратить продавать оружие Тайваню

Китай призывает США прекратить продавать вооружение Тайваню и предупреждает, что Пекин продолжить принимать все необходимое для своей собственной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

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«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявила Нин.

Ранее США одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.