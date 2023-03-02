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9 минут назад

Китай призвал США прекратить продавать оружие Тайваню

Lenta.ruиещё 4

Китай призывает США прекратить продавать вооружение Тайваню и предупреждает, что Пекин продолжить принимать все необходимое для своей собственной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Китай призвал США прекратить продавать оружие Тайваню
Фото: lenta.rulenta.ru

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявила Нин.

Ранее США одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Госдепартамент допустил поставку Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Ожидается, что предполагаемая продажа послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности. Вашингтон намерен поддержать усилия Тайваня по модернизации армии.

Армия,Мао Нин,Госдеп США,Пентагон,
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