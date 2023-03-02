В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США

В России приступили к разработке нового вида военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от США. Об этом сообщает российский журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны РФ, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, Министерство обороны РФ считает, что политика Вашингтона становится все агрессивнее, так как Россия ставит под угрозу мировое господство США. Авторы статьи указывают, что Белый дом планирует разгромить РФ в форме «Стратегической многосферной операции».

В статье поясняется, что в рамках этой операции Пентагон намерен нанести глобальный удар и поразить не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, затем ликвидировать оставшиеся и уничтожить страну ядерным ударом. Авторы публикации не уточнили, на чем основаны их предположения.