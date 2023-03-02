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17 минут назад

В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США

Елена Прошина

В России приступили к разработке нового вида военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от США. Об этом сообщает российский журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны РФ, передает РИА Новости.

В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Министерство обороны РФ считает, что политика Вашингтона становится все агрессивнее, так как Россия ставит под угрозу мировое господство США. Авторы статьи указывают, что Белый дом планирует разгромить РФ в форме «Стратегической многосферной операции».

В статье поясняется, что в рамках этой операции Пентагон намерен нанести глобальный удар и поразить не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, затем ликвидировать оставшиеся и уничтожить страну ядерным ударом. Авторы публикации не уточнили, на чем основаны их предположения.

Военные ученые отмечают, что для противодействия «американскому агрессору» в России создают новый вид военных операций. Он предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений. Цель операции — отразить мгновенный глобальный удар США и НАТО, чтобы сохранить стратегические наступательные силы, затем подавить систему ПРО противника и нанести неприемлемый ущерб агрессору ядерным оружием.

Армия,Минобороны России,НАТО,Пентагон,
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