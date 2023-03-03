Подполковник назвал пути отступления ВСУ из Бахмута

«Путь отступления из Артемовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр, где у них располагается вторая линия обороны. Им нужно вернуться на ранее подготовленные позиции. Они находятся в районе населенного пункта Часов Яр, с северной и южной его стороны», — объяснил Андрей Марочко.