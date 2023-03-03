В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Подполковник Марочко назвал пути отступления ВСУ из Бахмута

Ura.Ruиещё 1

При отступлении из Бахмута (Артемовска) ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник назвал пути отступления ВСУ из Бахмута
Фото: ТАССТАСС

«Путь отступления из Артемовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр, где у них располагается вторая линия обороны. Им нужно вернуться на ранее подготовленные позиции. Они находятся в районе населенного пункта Часов Яр, с северной и южной его стороны», — объяснил Андрей Марочко.

При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что у ВСУ невыгодные позиции на севере и юге от Бахмута.

«На север и на юг отход для ВСУ нежелателен. Поскольку там крайне невыгодные для них позиции», — подчеркнул Марочко.

Ранее украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» заявил, что ВСУ теряют каждый день в Бахмуте по одной-две роты. Киев назвал ситуацию в городе угрожающей для бойцов, но пока не критической, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на депутата Верховной рады Сергея Рахманина.

Армия,Ситуация в мире,Сергей Рахманин,Андрей Марочко,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий