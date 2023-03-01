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19 минут назад

США официально получили уведомление о приостановке участия России в ДСНВ

News.ru

Министерство иностранных дел США заявило, что Белый дом официально получили уведомление от России о ее решении приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В то же время, Госдепартамент США подчеркнул, что готов продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями.

США официально получили уведомление о приостановке участия РФ в ДСНВ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США считают такой подход ответственным шагом. Кроме того, Вашингтон выразил готовность к проведению новой встречи Консультативной комиссии в рамках ДСНВ и готовы обсудить обеспокоенности обеих сторон.

О приостановке Россией участия в ДСНВ Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

После выступления президент внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ. Нижняя палата парламента приняла его единогласно. Документ также был одобрен Совфедом.

В Кремле пояснили, что для возвращения к договору властям США нужно пересмотреть свою политику в этом вопросе. При этом, Москва будет соблюдать центральные положения ДСНВ, в частности о количестве соответствующих систем.

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