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35 минут назад

"РГ": новейшие бронемашины "Бумеранг" замечены на железной дороге в ходе переброски

Газета.Ru

Эшелон российских колесных бронированных машин семейства «Бумеранг» увидели на одной из железнодорожных станций в ходе переброски, сообщает «Российская газета».

СМИ: новейшие бронемашины "Бумеранг" замечены в ходе переброски
Фото: газета.ругазета.ру

Снимки опубликовал Telegram-канал Dambiev, автор отмечает, что техника замечена на территории России.

Авторы статьи отмечают, что данная техника относится к новому поколению и по тактико-техническим характеристикам сильно превосходит как предыдущие версии бронетранспортеров, так и многие аналогичные западные.

Ранее «Русская весна» писала, что российские военные в зоне СВО впервые применили новую тактику уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ.

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