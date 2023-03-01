СМИ: новейшие бронемашины "Бумеранг" замечены в ходе переброски

Эшелон российских колесных бронированных машин семейства «Бумеранг» увидели на одной из железнодорожных станций в ходе переброски, сообщает «Российская газета».

Фото: газета.ру газета.ру

Снимки опубликовал Telegram-канал Dambiev, автор отмечает, что техника замечена на территории России.

Авторы статьи отмечают, что данная техника относится к новому поколению и по тактико-техническим характеристикам сильно превосходит как предыдущие версии бронетранспортеров, так и многие аналогичные западные.