В США расширят объемы выпуска компонентов гиперзвуковых ракет

Согласно меморандуму, который он направил главе Минобороны Ллойду Остину, Байден решил воспользоваться законом о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны. По мнению лидера США, ВПК страны не может самостоятельно обеспечить дополнительное инвестирование для производства данной продукции. Отмечается, что Байден принял данное решение для того, чтобы страна могла расширить потенциал производства воздушно-реактивных двигателей, передовых бортовых систем навигации и наведения, а также составляющих материалов для гиперзвуковых систем.