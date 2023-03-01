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49 минут назад

В Буркина-Фасо денонсирован военный договор с Францией

Российская Газета

Власти Буркина-Фасо денонсировали договор с Францией о военной помощи, заключенный еще в 1961 году, когда африканское государство называлось Республикой Верхняя Вольта. Об этом сообщил новостной портал lefaso.net со ссылкой на МИД страны.

В Буркина-Фасо денонсирован военный договор с Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Решение о денонсации договора вступит в силу через один месяц.

В Буркина-Фасо также напомнили правительству Франции о том, что ждут скорейшего отъезда группы спецназа с территории страны. Сейчас французский контингент, расположенный на военной базе недалеко от столицы страны, Уагадугу, составляет около четырехсот человек.

В конце января телевидение Буркина-Фасо опубликовало требование о выводе французских военнослужащих с территории страны в течение месяца.

В августе 2022 года французским военным уже пришлось покинуть территорию Мали: на фоне растущего раздражения со стороны местного населения власти страны решили расторгнуть двустороннее соглашение в сфере обороны. О выводе военного контингента с территории Мали ранее объявили также Германия и Великобритания.

В своем выступлении перед началом турне по странам Африки президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал существенно снизить численность контингента военнослужащих в Африке и сменить формат работы военных баз.

В то же время, Париж не планирует отказываться от военного присутствия в Африке: базы в Сенегале, Кот-д`Ивуаре, Габоне и Чаде продолжат функционировать.

Визит французского лидера в страны Центральной Африки не был воспринят однозначно. В среду в Демократической Республике Конго прошла массовая манифестация против визита Макрона. Демонстранты назвали его главным союзником соседней Руанды, с которой у ДРК сложились непростые отношения: страны обвиняют друг друга в поддержке повстанческих движений на своей территории.

Армия,В мире,Эмманюэль Макрон,
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