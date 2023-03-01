МО РФ утвердило порядок обеспечения и оснащения добровольцев

Согласно документу, потребности таких формирований будут зависеть от численности личного состава, а обеспечение материальными ценностями будет организовано согласно распоряжениям Генштаба. Оружие будет закреплено за добровольцами под личную подпись. При этом выданное имущество не станет собственностью добровольцев – его необходимо будет сдавать на склад воинской части, а также нести за его сохранность материальную ответственность.