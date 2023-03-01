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33 минуты назад

Экс-морпех США озвучил последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью

Lenta.ru

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придет конец, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат нанести удар по Приднестровью. Такие последствия возможного шага Киева озвучил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Экс-морпех США озвучил последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — заявил экс-разведчик.

Кроме того, он отметил, что также будут уничтожены здания Верховной Рады и Министерства обороны Украины.

ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных веществ на границе с Приднестровьем. Утверждается, что в порты Одессы недавно доставили контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252».

В свою очередь глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных веществ. По его словам, дыма без огня не бывает.

Между тем в Киеве опровергли эту информацию.

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