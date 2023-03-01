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«Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — заявил экс-разведчик.

Кроме того, он отметил, что также будут уничтожены здания Верховной Рады и Министерства обороны Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных веществ на границе с Приднестровьем. Утверждается, что в порты Одессы недавно доставили контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252».

В свою очередь глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных веществ. По его словам, дыма без огня не бывает.