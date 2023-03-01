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1 час назад

СК расследует привлечение подростков со стороны ВСУ к конфликту

Илья Родин

Следственный комитет России начал расследование по факту привлечения нацформированиями Украины несовершеннолетних граждан к участию в вооруженном противостоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СК расследует привлечение подростков со стороны ВСУ к конфликту
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в районе Артемовска (Бахмута) было замечено прибытие автобуса с вооруженными подростками.

Это свидетельствует о том, пояснили в ведомстве, что украинские боевики могут привлекать детей к боевым действиям.

В СК напомнили, что использование несовершеннолетних в вооруженном конфликте противоречит нормам международного права.

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СКР установит все обстоятельства инцидента, даст правовую оценку действиям всех причастных лиц, резюмировали в пресс-службе.

Полковник Дуглас Макгрегор рассказал ранее, что Украина активно использует подростков, отправляет их на передовую. По его оценке, это обусловлено «колоссальными потерями» ВСУ в конфликте.

Армия,Дуглас Макгрегор,Следственный комитет,
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