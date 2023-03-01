СК расследует привлечение подростков со стороны ВСУ к конфликту

Следственный комитет России начал расследование по факту привлечения нацформированиями Украины несовершеннолетних граждан к участию в вооруженном противостоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в районе Артемовска (Бахмута) было замечено прибытие автобуса с вооруженными подростками.
Это свидетельствует о том, пояснили в ведомстве, что украинские боевики могут привлекать детей к боевым действиям.
В СК напомнили, что использование несовершеннолетних в вооруженном конфликте противоречит нормам международного права.
СКР установит все обстоятельства инцидента, даст правовую оценку действиям всех причастных лиц, резюмировали в пресс-службе.
Полковник Дуглас Макгрегор рассказал ранее, что Украина активно использует подростков, отправляет их на передовую. По его оценке, это обусловлено «колоссальными потерями» ВСУ в конфликте.