СК расследует привлечение подростков со стороны ВСУ к конфликту

Следственный комитет России начал расследование по факту привлечения нацформированиями Украины несовершеннолетних граждан к участию в вооруженном противостоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что в районе Артемовска (Бахмута) было замечено прибытие автобуса с вооруженными подростками.

Это свидетельствует о том, пояснили в ведомстве, что украинские боевики могут привлекать детей к боевым действиям.

В СК напомнили, что использование несовершеннолетних в вооруженном конфликте противоречит нормам международного права.

СКР установит все обстоятельства инцидента, даст правовую оценку действиям всех причастных лиц, резюмировали в пресс-службе.