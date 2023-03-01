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16 минут назад

Министр Армии США заявила, что конфликт на Украине "саморазрешится"

Газета.Ru

Министр Армии США Кристин Вормут выразила мнение, что конфликт на Украине «саморазрешится» через год или два. Об этом она заявила в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает РИА Новости.

Министр Армии США заявила, что конфликт на Украине "саморазрешится"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я, однако, думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала Вормут.

Она добавила, что конфликт на Украине будет более затяжной, чем ожидалось.

В Пентагоне назвали «статичной» ситуацию на Украине

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Каль заявил, что США не видят смысла сейчас начинать обучение украинских военных использованию истребителей F-16, поскольку Киев «может никогда не получить» эти вооружения. Он добавил, что Киев считает поставки зарубежных истребителей одним из своих ключевых приоритетов, однако на данном этапе большое значение имеют другие виды военной помощи со стороны союзников.

Армия,CSIS,Пентагон,
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