Министр Армии США заявила, что конфликт на Украине "саморазрешится"

Министр Армии США Кристин Вормут выразила мнение, что конфликт на Украине «саморазрешится» через год или два. Об этом она заявила в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает РИА Новости.

«Я, однако, думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала Вормут.

Она добавила, что конфликт на Украине будет более затяжной, чем ожидалось.