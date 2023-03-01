Президент Украины Владимир Зеленский признает, что защищать Бахмут (российское название — Артемовск) становится все труднее, в то время как его коллега из России Владимир Путин усиливает давление на город, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

Фото: газета.ру газета.ру

В тексте приводятся слова генерал-полковника Александра Сырского, который заявил, что, несмотря на потери, российская сторона бросила наиболее подготовленные штурмовые части ЧВК «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону ВСУ.

Автор статьи отмечает, что взятие под контроль Артемовска станет символической и стратегической победой Москвы.