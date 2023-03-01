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37 минут назад

Express: Зеленский опасается разгрома ВСУ в Бахмуте, так как защищать город все труднее

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что защищать Бахмут (российское название — Артемовск) становится все труднее, в то время как его коллега из России Владимир Путин усиливает давление на город, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

СМИ: Зеленский признает трудность обороны Артемовска
Фото: газета.ругазета.ру

В тексте приводятся слова генерал-полковника Александра Сырского, который заявил, что, несмотря на потери, российская сторона бросила наиболее подготовленные штурмовые части ЧВК «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону ВСУ.

Автор статьи отмечает, что взятие под контроль Артемовска станет символической и стратегической победой Москвы.

Ситуация вокруг взятого в полукольцо Бахмута складывается напряженная, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в город перебрасывают дополнительные войска. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эту информацию. При этом пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что, хотя решение об уходе из города не принято, командование может дать приказ на отступление. «Газета.Ru» собрала сводку с фронта.

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