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1 час назад

Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений

Lenta.ru

Франция в 2023 году значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии, в том числе для поставляемых Киеву гаубиц Caesar и других вооружений. Об этом заявил глава Минобороны Пятой республики Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
Фото: ТАССТАСС

Министр уточнил, что ведомство решило не дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете и нарастить заказы сейчас, учитывая развитие конфликта на Украине.

«В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей"», — рассказал он.

При этом Лекорню не сообщил, какая часть из произведенных снарядов будет отправлена украинской стороне. Он подчеркнул, что стоимость вооружений для Киева рассчитают отдельно от бюджета после согласования с французским президентом Эммануэлем Макроном.

4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что страны НАТО не воюют с Россией, а при передаче оружия Украине члены альянса руководствуются статьей 51 Устава ООН. По ее словам, статья предполагает поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону.

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