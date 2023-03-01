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35 минут назад

«Меркурий» передадут флоту в марте

Lenta.ru

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России до конца марта. Об этом сообщили ТАСС на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Меркурий» передадут флоту в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передача "Меркурия" флоту планируется до конца марта 2023 года», — сказал собеседник агентства.

Корвет «Меркурий» проекта 20380 спустили на воду в 2020 году. Корабли этого проекта предназначены для патрулирования, поддержки десанта, а также борьбы с надводными и подводными кораблями. В арсенал «Меркурия» входит комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийские установки.

Ранее в феврале «Меркурий» успешно сбил ракетой комплекса «Редут» мишень в рамках государственных испытаний в Балтийском море. В качестве воздушной цели использовали противокорабельную ракету, запущенную с корабля «Пассат».

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что в 2023 году ВМФ получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий». Корвет войдет в состав Черноморского флота.

Армия,Минобороны России,Северная верфь,Объединенная судостроительная корпорация,
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