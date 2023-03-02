Словакия может передать Украине почти все свои советские истребители

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом сообщает Associated Press.
Последний из самолетов планируют оставить в стране в качестве музейного экспоната.
По словам Надя, для его страны эти истребители не обладают ценностью. Решение по отправке советских МиГов будет принято в ближайшие недели. Подчеркивается, что военная помощь Украине Словакия оказывает бесперебойно, несмотря на правительственный кризис и вынесенный правительству Эдуарда Хегера 15 декабря 2022 года вотум недоверия.
Стоимость военной помощи Словакии Украине оценивается в $179 млн, вдобавок к $87 млн, переданным Киеву через фонды ЕС.
Ранее сообщалось, что в начале специальной военной операции на Украине Польша передала советские истребители ВСУ под видом запчастей «в комбинированном виде».