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20 минут назад

AP: Словакия может передать Украине почти все свои советские истребители

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом сообщает Associated Press.

Словакия может передать Украине почти все свои советские истребители
Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia CommonsRob Schleiffert/Wikimedia Commons

Последний из самолетов планируют оставить в стране в качестве музейного экспоната.

По словам Надя, для его страны эти истребители не обладают ценностью. Решение по отправке советских МиГов будет принято в ближайшие недели. Подчеркивается, что военная помощь Украине Словакия оказывает бесперебойно, несмотря на правительственный кризис и вынесенный правительству Эдуарда Хегера 15 декабря 2022 года вотум недоверия.

Стоимость военной помощи Словакии Украине оценивается в $179 млн, вдобавок к $87 млн, переданным Киеву через фонды ЕС.

Ранее сообщалось, что в начале специальной военной операции на Украине Польша передала советские истребители ВСУ под видом запчастей «в комбинированном виде».

Армия,Ярослав Надь,Эдуард Хегер,ЕС,
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