Названа причина, по которой ВСУ могут отступить из Артемовска

Украинские военные пока находятся в Артемовске (Бахмуте), решение об отступлении должно принять командование, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Об этом пишет CNN.

Череватый пояснил, что отвод находящихся в Артемовске войск будет осуществлен в том случае, если угроза личному составу будет выше, чем потребность удерживать населенный пункт.

Спикер подчеркнул, что после получения приказа об отходе солдаты и офицеры отступят организованно, спокойно.

По его словам, командование следит за ситуацией, решение будет принято в случае, если возникнет реальная необходимость.

«Сейчас такого решения нет», - уточнил Череватый.