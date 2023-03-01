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1 час назад

Названа причина, по которой ВСУ могут отступить из Артемовска

Илья Родин

Украинские военные пока находятся в Артемовске (Бахмуте), решение об отступлении должно принять командование, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Об этом пишет CNN.

Череватый пояснил, что отвод находящихся в Артемовске войск будет осуществлен в том случае, если угроза личному составу будет выше, чем потребность удерживать населенный пункт.

Спикер подчеркнул, что после получения приказа об отходе солдаты и офицеры отступят организованно, спокойно.

Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте

По его словам, командование следит за ситуацией, решение будет принято в случае, если возникнет реальная необходимость.

«Сейчас такого решения нет», - уточнил Череватый.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что руководство страны не исключает отступление из Артемовска.

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