Названа причина, по которой ВСУ могут отступить из Артемовска

Украинские военные пока находятся в Артемовске (Бахмуте), решение об отступлении должно принять командование, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Об этом пишет CNN.
Череватый пояснил, что отвод находящихся в Артемовске войск будет осуществлен в том случае, если угроза личному составу будет выше, чем потребность удерживать населенный пункт.
Спикер подчеркнул, что после получения приказа об отходе солдаты и офицеры отступят организованно, спокойно.
По его словам, командование следит за ситуацией, решение будет принято в случае, если возникнет реальная необходимость.
«Сейчас такого решения нет», - уточнил Череватый.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что руководство страны не исключает отступление из Артемовска.