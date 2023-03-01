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43 минуты назад

WSJ: Индия может закупить у США беспилотники MQ-9B

Газета.Ru

Индия может одобрить сделку по покупке у США разведывательно-ударных БПЛА MQ-9B. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

WSJ: Индия может закупить у США беспилотники MQ-9B
Фото: General AtomicsGeneral Atomics

«Индия близка к одобрению сделки по покупке высотных вооруженных БПЛА у США в то время, как она стремится противостоять более напористой позиции Китая в отношении оспариваемой гималайской границы между странами», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что после одобрения сделки ее должны одобрить в США. При этом подписание самого документа может занять несколько месяцев.

Ранее Индия получила из России третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Отмечается, что первые две партии комплекса были получены в декабре 2021 года и в апреле 2022 года и были развернуты для охраны границ с Пакистаном и Китаем. По словам источников телеканала, третья эскадрилья будет развернута либо в Пенджабе, либо в Раджастане для отражения потенциальных атак со стороны Пакистана.

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