Франция увеличит закупку снарядов для армии в 2023 году

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на слушаниях в Сенате заявил, что Париж в 2023 году намерен резко увеличить объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений, в первую очередь для самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает BFMTV.
«Мы не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете, чтобы сделать это. Мы учитываем опыт (конфликта на. — «Газета.Ru») Украине и продолжим это делать», — заявил он.
Он отметил, что в июле 2022 года был размещен заказ на 5 тысяч снарядов калибра 155 мм для САУ «Цезарь». В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будет размещено «3 глобальных заказа с годовым объемом в 15 тыс. боеприпасов».
Ранее газета The Times сообщила, что Франция превосходит Великобританию по мощи вооруженных сил, выделяя меньше средств на оборону, что может лишить последнюю звания ведущей военной державы в Европе. Такой вывод журналист издания сделал, проанализировав ежегодное исследование военной мощи государств Международным институтом стратегических исследований (IISS). По результатам исследования, в 2022 году расходы Великобритании на оборону составили €65 млрд, а Франции — €50 млрд. Однако, несмотря на разницу в бюджете, французские вооруженные силы имеют значительные преимущества перед своими британскими союзниками.