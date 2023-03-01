Франция увеличит закупку снарядов для армии в 2023 году

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на слушаниях в Сенате заявил, что Париж в 2023 году намерен резко увеличить объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений, в первую очередь для самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает BFMTV.

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«Мы не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете, чтобы сделать это. Мы учитываем опыт (конфликта на. — «Газета.Ru») Украине и продолжим это делать», — заявил он.

Он отметил, что в июле 2022 года был размещен заказ на 5 тысяч снарядов калибра 155 мм для САУ «Цезарь». В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будет размещено «3 глобальных заказа с годовым объемом в 15 тыс. боеприпасов».