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1 час назад

Минобороны Эстонии предлагает почти вдвое увеличить численность армии

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил почти в два раза увеличить численность личного состава Сил обороны военного времени. Об этом соoбщает ERR.

Минобороны Эстонии предлагает почти вдвое увеличить численность армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На сегодняшний день в состав военного времени входит 26 700 военных. Новая штатная численность составит 43 700 бойцов.

«Цель увеличения личного состава военного времени состоит в том, чтобы каждая существующая и новая возможность сил обороны была прикрыта достаточным количеством защитников», — отметили в пресс-службе Минобороны Эстонии.

В частности, планируется увеличить сухопутные силы на 10 500 бойцов и еще 4000 — для резерва «первой очереди». Особый акцент планируют сделать на противотанковую и противовоздушную оборону.

Отмечается, что наращивание численности эстонской армии до численности военного времени происходит после объявления мобилизации за счет резервистов. Таким образом, верхний предел состава военного времени также определяет, сколько сил будет иметь в своем распоряжении командующий силами обороны при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.

В конце января правительство Эстонии объявило о проведении в стране внеочередных военных учений «Шип», в которых примут участие подразделения военизированного ополчения «Кайтселиит».

В декабре 2023 года главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в страну прибыла пехотная рота армии США, которая будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады.

Также сообщалось, что Эстония установит 15 новых радаров для повышения безопасности на границе с Россией.

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