МО РФ: сорвана атака украинских беспилотников на Крым

Минобороны РФ сообщило о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточняется, отражена работа 10 аппаратов, из них сбиты шесть беспилотников, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее стало известно, что несколько украинских беспилотников упали на территории России. Так, два БПЛА были зафиксированы в Туапсе в районе нефтебазы. Они взорвались «в ста метрах от нефтехранилища», повредив здание бойлерной.