МО РФ: сорвана атака украинских беспилотников на Крым

Минобороны РФ сообщило о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, отражена работа 10 аппаратов, из них сбиты шесть беспилотников, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений на земле нет.
Ранее стало известно, что несколько украинских беспилотников упали на территории России. Так, два БПЛА были зафиксированы в Туапсе в районе нефтебазы. Они взорвались «в ста метрах от нефтехранилища», повредив здание бойлерной.
Обломки трех беспилотников были найдены в Белгороде. В результате ЧП никто не пострадал, однако есть небольшие разрушения. Сообщалось, что один из дронов залетел в окно квартиры. Украинский беспилотник также был сбит в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.