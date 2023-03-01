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20 минут назад

Минобороны сообщило о предотвращении атаки украинских беспилотников по Крыму

Елена Прошина

Минобороны РФ сообщило о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

МО РФ: сорвана атака украинских беспилотников на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, отражена работа 10 аппаратов, из них сбиты шесть беспилотников, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее стало известно, что несколько украинских беспилотников упали на территории России. Так, два БПЛА были зафиксированы в Туапсе в районе нефтебазы. Они взорвались «в ста метрах от нефтехранилища», повредив здание бойлерной.

Обломки трех беспилотников были найдены в Белгороде. В результате ЧП никто не пострадал, однако есть небольшие разрушения. Сообщалось, что один из дронов залетел в окно квартиры. Украинский беспилотник также был сбит в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Армия,СВО,Минобороны России,
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