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56 минут назад

Американский ветеран заявил об отрезвляющей мощи российской армии

Lenta.ruиещё 4

США, наблюдая за конфликтом на Украине, столкнулись с отрезвляющей правдой о мощи российской армии и выяснили, что Россия — совсем не то, чего они ожидали. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Американский ветеран заявил об отрезвляющей мощи российской армии
Фото: ТАССТАСС

«Америка осознает, что противостояние России — это не то самое сафари, коими были Афганистан и Ирак. О мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вы сражаетесь с равной по силе, обученной, финансируемой и гордой армией», — заявил Дрейвен.

Ветеран подчеркивает, что многие годы американская пропаганда убеждала граждан в том, что США непобедимы. Дрейвен считает, что нынешнее противостояние сможет открыть гражданам глаза и спасти их.

Ранее Ноктис Дрейвен призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гибнуть за свое правительство, которое не ценит их жизни, и не отправляться прямиком в «мясорубку».

Армия,Ноктис Дрейвен,
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