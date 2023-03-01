Американский ветеран заявил об отрезвляющей мощи российской армии

«Америка осознает, что противостояние России — это не то самое сафари, коими были Афганистан и Ирак. О мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вы сражаетесь с равной по силе, обученной, финансируемой и гордой армией», — заявил Дрейвен.