В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
33 минуты назад

Бывший глава МИД Британии рассказал пранкерам о смене власти в странах

Lenta.ruиещё 2

Бывший глава МИД Британии Уильям Хейг во время розыгрыша пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, рассказал, что Лондону и Вашингтону удавалось менять извне режимы в маленьких странах. Запись их разговора опубликована на Rutube.

Экс-глава МИД Британии рассказал пранкерам о смене власти в странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», — рассказал политик.

Хейг отметил, что будучи министром посещал Москву и встречался с «представителями гражданского общества» на территории британского посольства. Он отметил, что любой запрос на смену власти в России должен исходить изнутри.

Ранее Хейг в разговоре с пранкерами заявил, что основные решения по поставкам Украине вооружений принимают в США. Он выразил уверенность в том, что Украине сейчас необходимо оказывать более значительную помощь. Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Джеймс Клеверли согласны с ним в вопросе о необходимости поставок Украине ракет с большей дальностью.

Армия,В мире,Джеймс Клеверли,Риши Сунак,Алексей Столяров,Уильям Хейг,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,Петр Порошенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий