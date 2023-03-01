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51 минуту назад

Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов

Газета.Ru

Сингапур воспользуется контрактным опционом на приобретение еще восьми истребителей F-35B, доведя свой парк до 12 самолетов, которые компания Lockheed Martin поставит к концу десятилетия. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена.

Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая перед законодателями во время слушаний по бюджету, Хен сказал, что решение было принято после «полной оценки» F-35, которая последовала за расширением доступа к программе самолетов благодаря первоначальному заказу страны.

В частности, пилоты ВВС Республики Сингапур получили возможность летать на тренажерах F-35 под руководством действующих пилотов-инструкторов, а также провели оценку электронных систем на борту самолета.

Государственный департамент США в январе 2020 года удовлетворил запрос Сингапура на покупку четырех F-35B — варианта Joint Strike Fighter с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Утверждение также включало возможность покупки еще восьми самолетов.

Отмечается, что возможность укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B позволяет ВВС Сингапура уменьшить зависимость от длинных взлетно-посадочных полос.

В настоящее время в Сингапуре есть пять установленных аэропортов и авиабаз на его главном острове площадью 280 квадратных миль, а также меньшая полоса аварийной посадки на одном из небольших прибрежных островов.

Отмечается также, что Сингапур увеличил оборонный бюджет в 2023 году на 5,6% - до $13,4 млрд.

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