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1 час назад

В Пентагоне поддержали самостоятельные закупки Украиной вооружения

Елена Прошина

Помощник министра обороны США Селеста Уолландер считает, что Украина должна начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу. Об этом пишет РИА Новости.

Комментируя слова республиканца Майка Гарсии, заявившего, что Украина должна начать самостоятельно покупать вооружение, а не получать его бесплатно, представитель Пентагона отметила, что украинская сторона еще не делала крупных закупок в США. Она также отметила, что в бюджете страны нет таких средств.

«Но это очень хороший момент, что нам также нужно убедить их начать собственное планирование расходов на оборону, а также всего остального», - подчеркнула Уолландер.

Ранее издание The Hill писало, что за год военных действий помощь США Украине составила $77,5 млрд. Из них $29,3 млрд - военная поддержка, $45 млрд - обеспечение безопасности, восстановление экономики. Кроме того, было выделено $1,9 млрд на гуманитарную помощь беженцам.

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Напомним, недавно в Минобороны США заявили, что полученных данных о ненадлежащем использовании военной помощи для Украины. Уточняется, что все полученные данные тщательно проверяются. При этом подчеркивалось, что США признают проблему коррупции, но считают, что оружие используется «по назначению».

Армия,Видео,Пентагон,
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