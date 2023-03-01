В Госдуме призвали объявить спутниковую группировку США законной целью

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить спутниковую группировку США, которая передает информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории России, законной целью, передает РИА Новости.

«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — сказал парламентарий.

По его словам, сейчас данная группировка работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что представляет прямую угрозу РФ.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине показал ключевую роль информационного и космического измерений боевых действий.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.