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В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить спутниковую группировку США, которая передает информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории России, законной целью, передает РИА Новости.

В Госдуме призвали объявить спутниковую группировку США законной целью
© РИА Новости

«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — сказал парламентарий.

По его словам, сейчас данная группировка работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что представляет прямую угрозу РФ.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине показал ключевую роль информационного и космического измерений боевых действий.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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