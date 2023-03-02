NYT: Украина может «победить» РФ только при прямом участии НАТО

«Беда в том, что у Украины есть только один верный способ совершить этот подвиг в ближайшее время: прямое участие НАТО в конфликте. Только полное развертывание войск и вооружений НАТО и США в стиле „Буря в пустыне“ могло привести к победе Украины», — написал он в статье для американской газеты The New York Times.