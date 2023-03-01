Спецоперация на Украине 1 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 марта 2023 года.

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МО РФ: российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Херсонской области

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Подразделения российских войск нанесли удар по складу боеприпасов в Херсонской области, сообщило в Telegram Министерство обороны РФ.

Он располагался в районе населенного пункта Токарево. Как отмечает российское военное ведомство, с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 390 самолетов и 211 вертолетов, 3 тысячи 256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8 тысяч 66 танков и других бронемашин украинских военных.

Ранее стало известно об уничтожении склада боеприпасов 63-й механизированной бригады украинских Вооруженных сил. Это произошло в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области.

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Российская сторона применили на поле боя самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщает РИА Новости.

Это было необходимо для уничтожения огневой точки украинских Вооруженных сил на Авдеевском направлении. Военные Украины обосновались в районе поселка Северный, установив противотанковый гранатомет. Это мешало российским военным продвигаться и закрепиться на уже занятых позициях.

Разведка дала координаты огневой точки, которая работала без маскировки. По ней было нанесено огневое поражение «Гвоздикой». В ликвидации принимала участие первая славянская бригада первого армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

На Украине сообщили об увеличении числа раненых украинских военных

В Артемовске возросло число раненых среди военных Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Обозреватель».

Как заявил руководитель одной из медицинских служб, врачи ведут работу почти круглые сутки.

«Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трехсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы», — указал он.