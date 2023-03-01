Группа "Вагнер" разбила подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском

Группа "Вагнер" разбила под Артемовском (украинское название – Бахмут) украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового подразделения "Вагнера".

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Виктор Антонюк/РИА Новости

Он показал трофеи, которые достались в ходе боев. В частности, бойцам удалось заполучить флаг, на котором написано: "Подразделение им. Бориса Джонсона". Командир уточнил, что подразделение держало большой опорный пункт в лесу. Кроме того, по его словам, украинские военные часто используют и проамериканскую тематику.