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47 минут назад

РИА Новости: группа "Вагнер" разбила подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском

Газета.Ruиещё 2

Группа "Вагнер" разбила под Артемовском (украинское название – Бахмут) украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового подразделения "Вагнера".

Группа "Вагнер" разбила подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском
Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиВиктор Антонюк/РИА Новости

Он показал трофеи, которые достались в ходе боев. В частности, бойцам удалось заполучить флаг, на котором написано: "Подразделение им. Бориса Джонсона". Командир уточнил, что подразделение держало большой опорный пункт в лесу. Кроме того, по его словам, украинские военные часто используют и проамериканскую тематику.

В частности, носят нашивки с флагом США. Ранее в этот же день Bloomberg допустил освобождение ДНР при получении Россией контроля над Артемовском. Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщил, что ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем официально признает Киев.

Армия,Борис Джонсон,
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