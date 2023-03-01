Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения «Ларос-2023»

В Приморском крае началась конференция, на которой планируется обсудить предстоящие совместные с Лаосом учения «Ларос-2023», сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО).

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На мероприятии собрались представители командования ВВО и Министерства обороны Лаоса. Делегации обсудят порядок проведения совместных маневров, их сроки и районы проведения. Кроме того военным двух стран предстоит определить численность и состав участников «Ларос-2023» порядок перемещения, проживания и питания военнослужащих, а также культурно-досуговые мероприятия.