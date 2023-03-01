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33 минуты назад

Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения «Ларос-2023»

Елена Прошина

В Приморском крае началась конференция, на которой планируется обсудить предстоящие совместные с Лаосом учения «Ларос-2023», сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО).

Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения «Ларос-2023»
Фото: ТАССТАСС

На мероприятии собрались представители командования ВВО и Министерства обороны Лаоса. Делегации обсудят порядок проведения совместных маневров, их сроки и районы проведения. Кроме того военным двух стран предстоит определить численность и состав участников «Ларос-2023» порядок перемещения, проживания и питания военнослужащих, а также культурно-досуговые мероприятия.

Участники учений будут отрабатывать борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие России и Лаоса с помощью различных тактических методов ликвидируют «незаконные вооруженные формирования». Также маневры преследуют цель укрепить и развить военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. В 2022 году учения состоялись на территории Лаоса.

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