Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов и 3 кораблей КНР

Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова 3 корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте оборонного ведомства Тайваня.
"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и 3 корабля НОАК", - уточняется в нем.
Согласно сообщению, вооруженные силы острова "следят за ситуацией", а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как уточняется, вошли 19 самолетов НОАК. Это были многоцелевые истребители J-10.
НОАК регулярно патрулирует акватории около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе прошлого года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.