Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов и 3 кораблей КНР

Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова 3 корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте оборонного ведомства Тайваня.

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"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и 3 корабля НОАК", - уточняется в нем.

Согласно сообщению, вооруженные силы острова "следят за ситуацией", а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как уточняется, вошли 19 самолетов НОАК. Это были многоцелевые истребители J-10.

НОАК регулярно патрулирует акватории около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе прошлого года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине.