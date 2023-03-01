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26 минут назад

ТАСС: второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексом "Авангард" к 2025 году

Газета.Ru

Второй ракетный полк в составе оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" полностью укомплектуют к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник.

Второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексом "Авангард" к 2025 году
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

"Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава", - рассказал собеседник информагентства.

При этом официальной информации об этом нет.

В конце декабря прошлого года заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук России, военный специалист Константин Сивков указал, что США нечего противопоставить ракетному комплексу "Авангард". Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что ракетный полк в Бологом Тверской области заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом "Ярс".

Армия,Константин Сивков,Сергей Каракаев,РВСН,
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