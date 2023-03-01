Второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексом "Авангард" к 2025 году

Второй ракетный полк в составе оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" полностью укомплектуют к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава", - рассказал собеседник информагентства.

При этом официальной информации об этом нет.