Нижняя палата Японии одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $50 млрд

Нижняя палата парламента Японии утвердила во вторник, 28 февраля, бюджет на предстоящий финансовый год, который включает рекордные 6,8 трлн иен ($50 млдр) на оборону. Об этом сообщает Japan Today.

Фото: Akio Kon/AP Akio Kon/AP

По данным издания, такие расходы являются частью усилий Японии по укреплению своих вооруженных сил по мере роста влияния Китая в регионе. Оборонный бюджет на 2023 год, который на 20% больше, чем годом ранее, включает 211,3 млрд иен ($1,5 млрд) на развертывание крылатых ракет большой дальности Tomahawk американского производства, которые могут запускаться с военных кораблей и поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. километров.

Новый оборонный бюджет является первым этапом пятилетнего плана военных расходов в размере 43 трлн иен в рамках новой Стратегии национальной безопасности Японии, о которой было объявлено в декабре. Новая стратегия включает в себя развитие ракетных систем для упреждения вражеских атак в ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая, Северной Кореи и России. Новая цель расходов соответствует стандартам НАТО и в конечном итоге увеличит годовой оборонный бюджет Японии примерно до 10 триллионов иен ($73 млдр), что станет третьим по величине в мире военным бюждетом после США и Китая. Ранее сообщалось, что Морские силы самообороны Японии (JMSDF) начали пробную эксплуатацию американского беспилотника для наблюдения за морем MQ-9B SeaGuardian производства General Atomics.