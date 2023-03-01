В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Нижняя палата Японии одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $50 млрд

Газета.Ru

Нижняя палата парламента Японии утвердила во вторник, 28 февраля, бюджет на предстоящий финансовый год, который включает рекордные 6,8 трлн иен ($50 млдр) на оборону. Об этом сообщает Japan Today.

Нижняя палата Японии одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $50 млрд
Фото: Akio Kon/APAkio Kon/AP

По данным издания, такие расходы являются частью усилий Японии по укреплению своих вооруженных сил по мере роста влияния Китая в регионе. Оборонный бюджет на 2023 год, который на 20% больше, чем годом ранее, включает 211,3 млрд иен ($1,5 млрд) на развертывание крылатых ракет большой дальности Tomahawk американского производства, которые могут запускаться с военных кораблей и поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. километров.

Новый оборонный бюджет является первым этапом пятилетнего плана военных расходов в размере 43 трлн иен в рамках новой Стратегии национальной безопасности Японии, о которой было объявлено в декабре. Новая стратегия включает в себя развитие ракетных систем для упреждения вражеских атак в ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая, Северной Кореи и России. Новая цель расходов соответствует стандартам НАТО и в конечном итоге увеличит годовой оборонный бюджет Японии примерно до 10 триллионов иен ($73 млдр), что станет третьим по величине в мире военным бюждетом после США и Китая. Ранее сообщалось, что Морские силы самообороны Японии (JMSDF) начали пробную эксплуатацию американского беспилотника для наблюдения за морем MQ-9B SeaGuardian производства General Atomics.

Японские военные планируют проверить дистанционно-пилотируемую авиационную систему (ДПАС) на адаптируемость к совместным пилотируемым и беспилотным миссиям, а также на снижение зависимости от действий человека.

Армия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий