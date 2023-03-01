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1 час назад

Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о взятии штурмом укрепточек «натовских бандитов» и украинских военных в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наступательные действия осуществил спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России и десантников ВДВ РФ.

В результате боестолкновений девять украинских военнослужащих ликвидированы, один сдался в плен. «Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью», — заявил Кадыров.

По его словам, «список украинских военнопленных пополняется ежедневно», они получают питание и необходимую медицинскую помощь. Также Кадыров призвал украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у него нет сомнений в победе России в «священной войне». «Не Россия развязала войну, но она ее остановит! Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны и нет никаких сомнений в нашей победе», — сообщил он.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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