Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о взятии штурмом укрепточек «натовских бандитов» и украинских военных в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

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Наступательные действия осуществил спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России и десантников ВДВ РФ.

В результате боестолкновений девять украинских военнослужащих ликвидированы, один сдался в плен. «Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью», — заявил Кадыров.

По его словам, «список украинских военнопленных пополняется ежедневно», они получают питание и необходимую медицинскую помощь. Также Кадыров призвал украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.