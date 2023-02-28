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1 час назад

В США заявили о возможной сдаче Артемовска

Елена Прошина

Издание Bloomberg сообщает, что ВСУ могут обдумывать сдачу Артёмовска российским вооружённым силам.

В США заявили о возможной сдаче Артемовска
Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что власти Украины руководствуются тем, что из-за больших разрушений город становится всё сложнее оборонять.

«Противник постепенно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для усиления и обороны», – прокомментировал ситуацию в городе президент Украины Владимир Зеленский.

К нему присоединился и главнокомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. По его словам, в Артёмовске наблюдается крайне напряжённая обстановка. При этом издание отмечает, что сосредоточенность России именно на Артёмовске ввело многих военных экспертов в недоумение, так как город не является важным стратегическим объектом, а контроль над ним не должен принести ощутимой выгоды. Bloomberg объясняет ожесточённые бои за него тем, что город смог приобрести особое символическое значение для обеих сторон.

В данный момент эксперты из США рекомендуют Киеву тянуть время до поставок тяжёлого вооружения и танков. Однако эксперты не отрицают, что в какой-то момент Артёмовск всё же придётся сдать, хоть это и может стать шагом к тому, чтобы Россия установила контроль над всем ДНР.

Ранее советник главы ДНР заявил, что в районе Артёмовска были замечены танки Leopard.

Армия,Владимир Зеленский,
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