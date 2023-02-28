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1 час назад

Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте

Lenta.ru

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск в комментариях к твиту с картой, изображающей «приблизительную ситуацию» вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) на 28 февраля, написал, что город «почти окружен». Изображение бизнесмен увидел в аккаунте War Mapper.

Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На карте отражены территории, которые находятся под контролем России, и где находятся российские войска. В первой зоне — восточный и северо-восточный пригороды, о контроле над которыми сообщало Минобороны РФ; Иванград и Опытное, о контроле над ним сообщал штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР); во второй — северо-западный и южный пригороды (населенные пункты Берховка, Ягодное — о контроле над ними сообщала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер».

Из изображения следует под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся западный пригород Артемовска и основная часть города.

Армия,Илон Маск,Минобороны России,SpaceX,
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