Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск в комментариях к твиту с картой, изображающей «приблизительную ситуацию» вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) на 28 февраля, написал, что город «почти окружен». Изображение бизнесмен увидел в аккаунте War Mapper .

На карте отражены территории, которые находятся под контролем России, и где находятся российские войска. В первой зоне — восточный и северо-восточный пригороды, о контроле над которыми сообщало Минобороны РФ; Иванград и Опытное, о контроле над ним сообщал штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР); во второй — северо-западный и южный пригороды (населенные пункты Берховка, Ягодное — о контроле над ними сообщала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер».