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27 минут назад

Пентагон признал, что силы России захватывают американские вооружения на Украине

ТАСС

Пентагон признает, что российским силам удается захватывать на поле боя поставляемые на Украину американские вооружения. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных американской военной помощи Украине.

Пентагон признал случаи захвата ВС РФ вооружений США на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ему был задан вопрос о том, как США могут предотвратить продажу на черном рынке американских вооружений, поставляемых на Украину.

"Думаю, согласно нашим оценкам, если какие-либо системы были перенаправлены не туда, то россиянами, которые захватывают их на поле боя. Это всегда происходит. Но нет свидетельств того, что украинцы направляют это [вооружения] на черный рынок", - ответил Кол.

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что американская сторона "не видит свидетельств" того, что поставляемые США вооружения "систематически" направляют не туда, куда планируется.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не располагают информацией о захвате или продаже на черном рынке западного оружия и техники, которые поставляются Киеву.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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