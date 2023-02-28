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27 минут назад

CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем официально признает Киев

Газета.Ruиещё 1

Украинские военные рассказали, что ситуация под Артемовском (украинское название — Бахмут) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо хуже, чем официально признают в Киеве. Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем официально признает Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности», — цитирует канал одного из бойцов ВСУ.

По его словам, это касается всех направлений, но особенно северного. Другой украинский военный назвал боевые действия под Артемовском «адом».

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