CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем официально признает Киев

Украинские военные рассказали, что ситуация под Артемовском (украинское название — Бахмут) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо хуже, чем официально признают в Киеве. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности», — цитирует канал одного из бойцов ВСУ.
По его словам, это касается всех направлений, но особенно северного. Другой украинский военный назвал боевые действия под Артемовском «адом».