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10 минут назад

В ДНР сообщили о тысячах оставленных Киевом «на убой» военных в Артемовске

Lenta.ruиещё 3

Киев оставил «на убой» несколько тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в среду, 1 марта, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Киев оставил «на убой» несколько тысяч военных ВСУ в Артемовске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой», — рассказал Кимаковский.

Он также указал, что российские военнослужащие и артиллерия грамотно работают на подступах к городу.

Ранее 1 марта пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинское командование не принимало решения вывести войска из Артемовска. При этом он отметил, что, если угроза личному составу и оперативной обстановке окажется больше, чем необходимость удерживать территорию, войска выведут.

В свою очередь заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент.

Армия,Сергей Череватый,Игорь Кимаковский,Анна Маляр,Денис Пушилин,
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