Киев оставил «на убой» несколько тысяч военных ВСУ в Артемовске

«В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой», — рассказал Кимаковский.